ЦИК: списки избирателей появятся в участковых комиссиях 9 февраля

МИНСК, 9 фев — Sputnik. За 15 дней до единого дня голосования участковые избирательные комиссии представят для ознакомления списки граждан, имеющих право голосовать, сообщили в ЦИК.
Единый день голосования на выборах депутатов в парламент и местные советы пройдет в Беларуси 25 февраля.
«С 9 февраля избиратели вправе обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включены ли они в список избирателей», — подчеркнули в Центризбиркоме.
Кроме этого, отметили там, избиратели имеют право проверить правильность указанных о них сведений.
Также, в соответствии с избирательным законодательством, с 9 февраля избиратели, которые хотят голосовать не по месту регистрации, могут обратиться в участковую избирательную комиссию по месту проживания.
В ЦИК пояснили, что гражданин может быть включен в список избирателей по месту проживания на основании паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь.
Также он может быть включен в список для голосования при наличии документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования — например, договора купли-продажи, договора найма, зарегистрированного в исполкоме, или другого подтверждающего проживание документа. Это сделать граждане могут до 24 февраля включительно, обратили внимание в Центризбиркоме.
Вместе с тем в ЦИК предупредили, что в единый день голосования, 25 февраля, включение в список избирателей, не зарегистрированных на территории участка для голосования, не предусмотрено законом.
Участковые избирательные комиссии с 9 по 19 февраля работают с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00, а в субботу — с 12:00 до 14:00, добавили в Центризбиркоме.
Единый день голосования
В ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.
На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек.
С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.