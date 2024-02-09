ЦИК: списки избирателей появятся в участковых комиссиях 9 февраля

Также он может быть включен в список для голосования при наличии документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования — например, договора купли-продажи, договора найма, зарегистрированного в исполкоме, или другого подтверждающего проживание документа. Это сделать граждане могут до 24 февраля включительно, обратили внимание в Центризбиркоме.