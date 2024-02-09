Свердловчане, два года находившиеся в плену, вернулись домой

ЕАН писал, что военно-транспортный самолет ВКС России направлялся на аэродром в Белгородской области. В 11:00 по-московскому времени он рухнул возле села Яблоново Корочанского района. Самолет падал прямо на село, но летчик отвел машину в сторону, и Ил рухнул в поле, чем спас множество жизней. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли. Известно, что этот Ил-76 уже неоднократно перевозил пленных украинцев. Более того, украинская сторона была проинформирована о маршруте следования Ил-76 со своими гражданами на борту. Следом за погибшим бортом летел еще один самолет с пленными украинцами, который сразу развернулся и направился назад.