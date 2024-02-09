Свердловчане, два года находившиеся в плену, вернулись домой

«Дождались!!! Так мне написала жена одного из вернувшегося из плена военнослужащих. Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали всем рады. Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу. Теперь они на Родине», — написала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Список освобожденных российских военных опубликовал Комитет солдатских матерей. Кроме того, известно, что в этот день прошел так же и обмен телами погибших. Их число не уточняется.
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 31 января — 195 на 195 человек. Он должен был пройти 24 января, но оказался на грани срыва после того, как в этот день украинские ПВО сбили военно-транспортный самолет ВКС РФ, на котором находились 65 украинских пленных. Кроме того, погибли шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих.
ЕАН писал, что военно-транспортный самолет ВКС России направлялся на аэродром в Белгородской области. В 11:00 по-московскому времени он рухнул возле села Яблоново Корочанского района. Самолет падал прямо на село, но летчик отвел машину в сторону, и Ил рухнул в поле, чем спас множество жизней. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли. Известно, что этот Ил-76 уже неоднократно перевозил пленных украинцев. Более того, украинская сторона была проинформирована о маршруте следования Ил-76 со своими гражданами на борту. Следом за погибшим бортом летел еще один самолет с пленными украинцами, который сразу развернулся и направился назад.
Сразу после падения самолета во всех украинских новостях и telegram-каналах сообщили, что ПВО Украины сбило российский самолет. Тон сообщений был традиционно восторженный. Спустя полчаса, когда стало известно, что на борту самолета находились пленные украинские военные, которых везли на обмен, эти сообщения были удалены в срочном порядке.
Эксперты установили, что что Ил-76 был сбит ракетами американской установки Patriot. Пуск ракет был произведен из села Липцы в Харьковской области.
Украина уже не первый раз убила своих пленных. Самым громким случаем до этого был обстрел 29 июля 2022 года колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района ДНР, где содержались военнопленные с мариупольского завода «Азовсталь». В тот день ВСУ ударили ракетами целенаправленно по колонии, в результате чего погибли 53 пленных, 73 человека получили ранения.
*батальон «Азов» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.