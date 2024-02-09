Из украинского плена освобождены семеро военнослужащих из Прикамья

По словам господина Сапко, обмен прошел по схеме 100 на 100. «Планировался еще позавчера, но пришлось чуть подождать, не торопился с информацией, да и списки сверяли, — написал омбудсмен. — Впереди у ребят важный этап медицинского лечения и реабилитации на базе в Подмосковье».



Ранее, 31 января 2024 года из украинского плена были освобождены восемь военнослужащих из Прикамья.