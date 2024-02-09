Из украинского плена вернули в том числе военнослужащего из Челябинской области

«Буквально неделю назад прошел обмен пленными, а уже сегодня снова прекрасные новости — еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — прокомментировала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.