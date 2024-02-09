Из украинского плена вернули в том числе военнослужащего из Челябинской области

Из украинского плена в минувший четверг вернули в том числе военнослужащего из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Буквально неделю назад прошел обмен пленными, а уже сегодня снова прекрасные новости — еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — прокомментировала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Ранее сообщалось, что 8 февраля 100 российских военных возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, взамен передано столько же военнопленных.
Всех освобожденных доставят в Москву «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».
Власти Объединенных Арабских Эмиратов оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении из украинского плена российских военнослужащих, добавили в МО РФ.
О предыдущем обмене оборонное ведомство сообщало 31 января. Тогда 195 российских военнослужащих были возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали 195 бойцов Вооруженных сил Украины.