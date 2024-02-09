Лукашенко: сейчас отчетливо ощущается связь между Беларусью и Мозамбиком

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу — главу Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси с 65-летием.
«В сложных современных условиях Вы беззаветно и безупречно работаете на пользу своей Родины и мозамбикского народа», — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что связь Беларуси и Мозамбика, которая берет начало еще в двадцатом веке, сейчас отчетливо ощущается. Она является хорошим фундаментом для эффективного раскрытия всего потенциала двустороннего сотрудничества.
Белорусский лидер подчеркнул, что республика имеет успешный опыт взаимодействия с рядом стран Африки. Минск активно помогает африканским партнерам в механизации сельскохозяйственного комплекса и обеспечении продовольственной безопасности, принимаем непосредственное участие в проектах производственной кооперации.
«Готовы поделиться белорусскими технологиями и компетенциями с мозамбикскими друзьями», — подчеркнул глава государства.
В завершение Лукашенко также пожелал Ньюси доброго здоровья и успехов на ответственном государственном посту.
Сотрудничество с африканскими странами
Напомним, Беларусь во внешней политике отводит особое внимание странам Африканского континента.
Так, в декабре прошлого года ряд из них посетил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
В частности, белорусский лидер побывал с визитами в Экваториальной Гвинее и Кении, где провел переговоры со своими коллегами.
В Кении он заявил, что необходимо определить направления дальнейшего взаимодействия и составить некий конкретный план.
В Экваториальной Гвинее речь шла о том, что для Беларуси эта страна может стать логистическим хабом продвижения отечественной техники на рынки Африки.