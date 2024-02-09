Лукашенко: сейчас отчетливо ощущается связь между Беларусью и Мозамбиком

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу — главу Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси с 65-летием.



«В сложных современных условиях Вы беззаветно и безупречно работаете на пользу своей Родины и мозамбикского народа», — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте белорусского лидера.