Медведев высказался об интервью Путина Такеру Карлсону

Как передал корреспондент РИА Новости, американские телеканалы Fox News и CNN в США после выхода интервью не упоминали о нем в эфирах, вместо этого обсуждая дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов и отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем CNN всё же показал в эфире небольшой фрагмент, но без звука.