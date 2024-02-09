Медведев высказался об интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.
«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Как передал корреспондент РИА Новости, американские телеканалы Fox News и CNN в США после выхода интервью не упоминали о нем в эфирах, вместо этого обсуждая дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов и отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем CNN всё же показал в эфире небольшой фрагмент, но без звука.