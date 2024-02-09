Василий Голубев рассказал, каким он хочет видеть Таганрог

Губернатор Василий Голубев назвал Таганрог гордостью Ростовской области. На своей пресс-конференции глава региона отметил, что много внимания уделяется Таганрогу. Так, в 2023 году там начали возрождать пассажирское судоходство. Кроме того, в городе появилась современная трамвайная сеть, электробусы. Сейчас ведется благоустройство различных общественных территории, Пушкинской набережной. Также в этом году закончат работы в роще Дубки.