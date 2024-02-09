Путин: Россия была вынуждена взять под защиту Крым

В связи с государственным переворотом в Киеве, который произошел в 2014 году, Россия была вынуждена взять под защиту в Крым. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.
— В 2014 году провели госпереворот, при этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту.
Глава государства напомнил, что в 2014 году киевский режим начал войну в Донбассе. При этом украинские военные применяли авиацию и артиллерию против мирных жителей. Путин добавил смысла в госперевороте не было, поскольку тогдашний украинский президент Виктор Янукович был готов на досрочные выборы без шансов на свою победу.
— Но зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю, — сказал российский лидер.
По мнению главы государства, такой результат стал просчетом ЦРУ. Путин подчеркнул, что того же самого можно было добиться легальным путем, избежав человеческих жертв и утраты Крыма.
— И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило, — подчеркнул президент.
Напомним, Карлсон находился в Москве уже несколько дней. Он прилетел из Стамбула 1 февраля. Журналист сходил в Большой театр на балет «Спартак», погулял по Москве, а также пообщался с российскими коллегами. Карлсон побывал на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Журналист взял интервью у Путина. Сообщалось также, что председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Карлсона в республику.
Ранее Путин заявил, что при принятии решений, касающихся Крыма и Донбасса, опирался на общественное мнение.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Сочи 1 марта 2014 года. Аксенов подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России прошло практически безболезненно. По его словам, это случилось благодаря жителям и тому, что ситуацию лично контролировал президент.