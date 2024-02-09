Путин: Россия была вынуждена взять под защиту Крым

Напомним, Карлсон находился в Москве уже несколько дней. Он прилетел из Стамбула 1 февраля. Журналист сходил в Большой театр на балет «Спартак», погулял по Москве, а также пообщался с российскими коллегами. Карлсон побывал на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Журналист взял интервью у Путина. Сообщалось также, что председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Карлсона в республику.