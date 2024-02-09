Карлсон поделился впечатлениями после интервью с Путиным

В ходе разговора с Карлсоном Путин заявил, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров. Москва неоднократно утверждала, что готова к возобновлению диалога, но на своих условиях, одно из которых — сохранение за Россией новых территорий, в том числе Крыма. Киев для начала переговоров требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.