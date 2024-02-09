Строительство в предгорьях и укрепление склонов: аким Алматы встретился с жителями

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Строительство в предгорьях Алматы нужно приводить в порядок, заявил аким Алматы Ерболат Досаев.
Власти города, подчеркнул он, инициировал ряд предложений в борьбе с хаотичной застройкой за счет усиления контроля.
«Мы внесли свои предложения, потому что ИЖС сегодня строится без должного контроля — в уведомительном порядке. Техусловия выдаются автоматически, тоже много вопросов, как на самом деле ведется подключение к сетям», — заявил он на встрече с жителями Медеуского района.
Аким отметил, что президент Казахстана поручил Министерству строительства поддержать предложения акимата.
«Мы считаем, не только в Алматы, везде надо привести строительство в порядок. Я понимаю, что упрощенная схема стройки частного дома — это стимулирование жителей иметь свой дом, но с другой стороны — все должно быть в законном поле и безопасно», — прокомментировал Ерболат Досаев.
Между тем ликвидация последствий камнепада на дороге Медеу — Шымбулак в Алматы не останавливается с осени 2023 года, заявил аким Ерболат Досаев.
«С октября прошлого года со склонов гор Мохнатка и Горельник вывезено около 80 тысяч кубометров камней и очищены от насыпей 17,6 тысячи квадратных метров пазух», — пояснил глава города.
Весной, добавил он, начнутся работы по укреплению склонов.
Также запланировано строительство ливневой системы и ремонт дорожного полотна, которые завершатся осенью этого года.
Кроме того, акимат планирует повысить привлекательность зоны отдыха на Терренкуре, подчеркнул аким. При этом сделать это думают за счет благоустройства прилегающих территорий.
Сейчас, отметил Досаев, ведется разработка проекта с завершением в I квартале этого года.
«Проектом предусмотрено строительство современного амфитеатра и пешеходного моста, благоустройство пруда, установка детских и спортивных площадок», — отметил аким Алматы.
При этом для активного досуга летом жителям станет доступен новый скейтпарк в микрорайоне Алатау. Строить его начали по просьбе жителей, а завершить планируют до конца марта.
В мае-июне этого года планируется завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни «Кок Тобе» — одного из символов города, подчеркнул Досаев.
Архитектурное освещение — способ подсветки зданий, который использует игру света для создания особого художественного образа объекта. Его применяют как для домов, так и для культурных и исторических памятников.