Строительство в предгорьях и укрепление склонов: аким Алматы встретился с жителями

«Мы считаем, не только в Алматы, везде надо привести строительство в порядок. Я понимаю, что упрощенная схема стройки частного дома — это стимулирование жителей иметь свой дом, но с другой стороны — все должно быть в законном поле и безопасно», — прокомментировал Ерболат Досаев.