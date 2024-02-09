Как пройдут выборы президента России в Краснодаре: узнали подробности

Самое ожидаемое политическое событие года в России — выбора президента. Впервые в истории они продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Такой формат оценили 77% опрошенных соотечественников. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на ВЦИОМ.
Когда пройдут выборы президента России 2024 в Краснодаре
Как и во всей России, они продлятся три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в истории выборы президента России будет многодневными.
Кстати, некоторые соотечественники все же проголосуют раньше. Это касается жителей из труднодоступных или отдаленных населенных пунктов.
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Краснодаре — правила
Самый простой способ — посетить избирательный участок по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт.
Также часть жителей Кубани имеют возможность оставить голос дома. Но для этого необходимы уважительные причины: состояние здоровье, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком и так далее.
Краснодарский край не попал в число 28 регионов России, где пройдет онлайн-голосование на выборах президента.
Список избирательных участков на выборах президента России в Краснодаре
В ближайшее время полный список мест для голосования появится на сайте краевой ЦИК.