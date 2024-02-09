Как пройдут выборы президента России в Краснодаре: узнали подробности

Самое ожидаемое политическое событие года в России — выбора президента. Впервые в истории они продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Такой формат оценили 77% опрошенных соотечественников. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на ВЦИОМ.