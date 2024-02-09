Руководитель ГИБДД Башкирии объяснил, как пользоваться электронными правами

По его словам, в 2023 году в приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуется водителю. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.
«Как предъявить электронные документы? Сначала нужно выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать “Предъявить документы”. Затем инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу, и данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету», — сообщил Владимир Севастьянов.
Он также напомнил, что в приложении «Госуслуги Авто» доступны электронные права, СТС в электронном виде, оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля, запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.
«Между тем, даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — напомнил руководитель ведомства.