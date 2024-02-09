Руководитель ГИБДД Башкирии объяснил, как пользоваться электронными правами

«Как предъявить электронные документы? Сначала нужно выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать “Предъявить документы”. Затем инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу, и данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету», — сообщил Владимир Севастьянов.