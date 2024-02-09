В мэрии Уфы рассказали, кто отвечает за уборку дворов от снега

Об этом он рассказал на тематическом брифинге в мэрии столицы Башкирии.
«При этом, конечно, существуют нормативные сроки уборки. В первую очередь они касаются входных групп подъездов, тротуаров и контейнерных площадок. Мы ежедневно ведем работу с управляющими компаниями, в случае нарушений обязательств выдаем предостережения. Если они не исполняются, обращаемся в госжилинспекцию и прокуратуру», — отметил чиновник.
Как подчеркнул Тристан, при обильных снегопадах обеспечить комплексную уборку дворовых территорий при ресурсах УК не представляется возможным.
«Поэтому здесь, в первую очередь, работа направлена на то, чтобы “пробить” дворы, выезды, подъезды и межквартальные проезды механизированной уборкой. При этом нам всем необходимо понимать, что плата за содержание предусматривает уборку снега, но не его вывоз. Данной статьей расхода предусмотрено его складирование на дворовой территории. Мы также понимаем, что есть достаточно стесненные дворы, где просто некуда девать снег, поэтому его нужно оттуда вывозить, а это уже отдельная статья расходов», — пояснил он.
Ранее в Уфе отметили нехватку дворников и механизаторов по уборке снега.