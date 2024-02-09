В мэрии Уфы рассказали, кто отвечает за уборку дворов от снега

«Поэтому здесь, в первую очередь, работа направлена на то, чтобы “пробить” дворы, выезды, подъезды и межквартальные проезды механизированной уборкой. При этом нам всем необходимо понимать, что плата за содержание предусматривает уборку снега, но не его вывоз. Данной статьей расхода предусмотрено его складирование на дворовой территории. Мы также понимаем, что есть достаточно стесненные дворы, где просто некуда девать снег, поэтому его нужно оттуда вывозить, а это уже отдельная статья расходов», — пояснил он.