Новое спецподразделение внутренних войск появится в Минске в феврале

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Новое спецподразделение внутренних войск появится на базе войсковой части в Минске в конце февраля, сообщил глава МВД страны Иван Кубраков, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
В 2023 году в каждом регионе Беларуси появились спецподразделения внутренних войск. Они предназначены для оперативного реагирования на все вызовы и угрозы. Аналогичные спецподразделения также были созданы и в приграничье.
«23 февраля такое подразделение будет открыто на базе в/ч 5448», — проинформировал министр.
Эта войсковая часть базируется на территории белорусской столицы.
Кубраков также отметил, что «личный состав органов внутренних дел и внутренних войск готов к качественному выполнению поставленных задач».
Ранее глава профильного ведомства заявил, что в 2023-м во внутренних войсках страны создано девять новых спецподразделений. По словам министра, они смогут действовать в приграничье и выполнять любые поставленные задачи.
В МВД поясняли, что подразделения в основном предназначены для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями «в особый период».