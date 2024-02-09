В Молдавии выведут на улицу бронетехнику

КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Бригада полиции особого назначения «Молния» в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в Telegram-канале.
В четверг спецзназ уже проводил учения в населенных пунктах на юге Молдавии.
«Сегодня наши коллеги из бригады полиции особого назначения Fulger (“Молния” — ред.) проводят тактические учения в центре страны с привлечением бронетехники. Отметим, что эти упражнения являются частью периодических тренировок», — говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан сохранять спокойствие.
Во вторник глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что с оружейного склада спецназа Fulger украли 3200 патронов. В ящиках нашли песок и камни. Проводится расследование.