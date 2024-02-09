Военнослужащий из Хабаровского края награждён за срыв планов ВСУ

Майор Андрей Подвербный из Хабаровского края, защищая Родину в зоне проведения Специальной военной операции, помог сорвать планы вооружённых сил Украины. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Восточного военного округа, боец мастерски выполнил поставленную перед ним задачу, за что был награждён «Орденом Мужества».
Так, майор Подвербный, находясь вместе со своими боевыми товарищами в районе одного из населённых пунктов в зоне Специальной военной операции, ночью заметил активность вражеских войск, которые начали наступать с переднего края позиций. Он оперативно доложил о ситуации в штаб, где запросили координаты, по которым должна была отработать наша артиллерия. Выполнять задачу Подвербный вызвался лично.
Напомним, ранее за проявленное мужество и отвагу был удостоен медали «За боевые отличия» водитель-санитар рядовой Владимир Степанов из Хабаровского края. Выполняя боевую задачу по обороне опорного пункта в зоне СВО, он спас своего товарища. Под обстрелом противника, Владимир управляя легкобронированным тягачом проявил необыкновенное мужество и профессионализм. Он смог достичь линии боевого соприкосновения и эвакуировать раненого с поля боя.