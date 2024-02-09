Военнослужащий из Хабаровского края награждён за срыв планов ВСУ

Так, майор Подвербный, находясь вместе со своими боевыми товарищами в районе одного из населённых пунктов в зоне Специальной военной операции, ночью заметил активность вражеских войск, которые начали наступать с переднего края позиций. Он оперативно доложил о ситуации в штаб, где запросили координаты, по которым должна была отработать наша артиллерия. Выполнять задачу Подвербный вызвался лично.