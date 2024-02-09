Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны. Боевые действия между Севером и Югом начались 25 июня 1950 года и продолжались до 1953-го. На стороне КНДР в войне участвовали контингент Китая и военные специалисты из СССР, на стороне Южной Кореи — Вооруженные силы США и еще нескольких стран в составе многонациональных сил ООН. В июле 1953 года боевые действия закончились перемирием. C одной стороны его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с другой — США под флагом ООН. Мирный договор Пхеньян и Сеул так и не заключили.