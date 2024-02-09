Премьер Башкортостана детально рассказал о сотрудничестве с Беларусью

«Мы определили ряд моделей, которые наиболее востребованы сейчас на территории Башкортостана и Российской Федерации <…> Планируем, что через год мы его сдадим и будем выпускать эту коммунальную дорожную технику. Таким образом, мы частично закроем свои потребности. Ну и в последующем у нас с “Амкодором” есть еще ряд проектов — еще более масштабных даже, чем эти два, о которых я говорю», — констатировал премьер-министр.