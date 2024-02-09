Премьер Башкортостана детально рассказал о сотрудничестве с Беларусью

В эти дни большая делегация Башкортостана посещает Беларусь. Это не первый визит руководства региона в нашу страну, каждый из них приводил к реальным результатам и серьезным договоренностям.
Уфа и Минск уже давно стали надежными партнерами — такое крепкое региональное сотрудничество позволяет нарастить экономику и реализовать импортозамещающие инвестиционные проекты. О совместных проектах премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь.
Автобусы, мусоровозы и не только
В первый день визита глава башкортостанского правительства посетил Минский автомобильный завод, где подробно изучил всю линейку выпускаемой техники.
«Предложили (белорусской стороне — Sputnik) несколько вариантов совместных проектов», — сказал он.
Первое направление — продолжить работу по поставкам машинокомплектов для производства троллейбусов на Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. В прошлом году Башкортостан закупил 248 сборочных комплектов, на этот год запланирована поставка 255.
Уфимские троллейбусы, созданные на базе машинокомплектов МАЗ, в настоящий момент работают в разных городах России: Новосибирске, Хабаровске, Чебоксарах, Пенсе, Коврове, Ростове-на-Дону и других.
Второе направление — поставка мусоровозов МАЗ. По словам Назарова, сейчас в Башкортостане идет мусорная реформа, поэтому регион очень интересует приобретение автомобилей для перевозки мусора.
Кроме того, Уфа хочет приобрести для своего аэропорта перронные автобусы от Минского автозавода.
«Договорились о том, что они (автобусы — Sputnik) пройдут определенный пробный период для того, чтобы подтвердить свои технические характеристики. Если они будут подтверждены, то мы их купим у МАЗа. Наверное, это символично, что в уфимском аэропорту, одном из самых динамично развивающихся региональных аэропортов Российской Федерации, будут перевозить пассажиров как раз мазовские автомобили», — подчеркнул Назаров.
Также Башкортостан думает над тем, чтобы приобрести в Минске туристические автобусы.
«В прошлом году мы как раз закупили большую партию из Китайской Народной Республики. Но, конечно, очень хотели бы и в этом направлении сотрудничать с нашими коллегами из Минска. Мазовские туристические автобусы нам показались очень привлекательными», — отметил премьер.
Сотрудничество с «Амкодором»
Отдельно Андрей Назаров затронул тему сотрудничества с «Амкодором» — одной из крупнейших белорусских машиностроительных компаний, производящих коммунальную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и другую технику.
«Амкодор» — это открытие нашего прошлого визита (в Беларусь — Sputnik). Были приятно впечатлены увиденным и поэтому предложили руководству предприятия условия, от которых было сложно, наверное, отказаться. Итогом этих договоренностей стал первый завод по производству зерносушильного оборудования (в Уфе — Sputnik) ", — напомнил председатель правительства Башкортостана.
Он уточнил, что завод был построен за короткие сроки (всего девять месяцев), и спрос на его продукцию ощутимый. Сейчас «Амкодор» и власти Башкортостана реализуют новый проект — предприятие «Амкодор-Алга» по производству коммунальной дорожной техники.
«Мы определили ряд моделей, которые наиболее востребованы сейчас на территории Башкортостана и Российской Федерации <…> Планируем, что через год мы его сдадим и будем выпускать эту коммунальную дорожную технику. Таким образом, мы частично закроем свои потребности. Ну и в последующем у нас с “Амкодором” есть еще ряд проектов — еще более масштабных даже, чем эти два, о которых я говорю», — констатировал премьер-министр.
Вертолеты и беспилотники
Андрей Назаров также рассказал, что побывал в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Один из резидентов парка совместно с российскими партнерами развивает проекты в сфере беспилотных летательных аппаратов.
«У нас с ними уже есть соглашение, есть первый заказ. Поэтому мы хотим и приобрести, и сделать у себя максимальную локализацию. Потому что у нас в Башкортостане создан как раз кластер беспилотной летательной авиации. Российским правительством нам дан экспериментальный правовой режим, позволяющий запускать беспилотники до их сертификации, что ускоряет процесс испытаний примерно на полтора-два года», — проинформировал он.
Премьер также высказался по поводу сотрудничества в сфере большой авиации, а именно возможных поставок в Беларусь вертолетов Ка-32. Эти винтокрылые машины производятся в российском городе Кумертау и используются в основном для поисково-спасательных операций, а также при тушении пожаров.
«Мы с удовольствием хотели бы сотрудничать с белорусской стороной по поставке Ка-32 и надеемся, что во время нынешнего визита продвинемся в этом вопросе», — сказал руководитель правительства Башкортостана.
Нефть
Башкортостан считается одним из старейших нефтедобывающих регионов России. В регионе добывается около 3% всей российской нефти, а республика занимает первое место среди субъектов РФ по объемам переработанного черного золота.
«На сегодняшний день мы добываем примерно до 15 млн тонн в год, а перерабатываем до 26 млн тонн. Достаточно развито нефтехимическое производство», — поделился цифрами Назаров.
Премьер-министр рассказал, что львиную долю экспорта в Беларусь занимают поставки продуктов нефтехимии.
«Это то, чего Беларуси не достает. При этом мы знаем, что у Республики Беларусь есть компетентные люди (специалисты в нефтехимической сфере — Sputnik). Поэтому мы с удовольствием хотим и готовы сотрудничать и в этой сфере», — отметил Андрей Назаров.
Туризм
С недавнего времени Беларусь и Башкортостан совместно развивают туризм. Ежегодно тысячи белорусских путешественников едут смотреть на красоты башкирского края, в свою очередь жители этого российского региона приезжают полюбоваться нашей природой.
«В свое время главой республики было принято решение о создании уникального проекта, который позволяет “серебряному” возрасту — людям, которые уже немножко освобождены от активной работы — путешествовать по нашему родному краю. Проект называется “Башкирское долголетие. Туризм”. И за эти три года больше 30 тысяч людей попутешествовали по Башкортостану», — привел статистику премьер Башкортостана.
Затем власти региона пришли к выводу, что туристическую программу можно расширить и на Беларусь. Так появился проект «Башкирско-белорусское» долголетие.
«В рамках проекта наши жители поехали в Беларусь, а белорусские — в Башкортостан. И вот за прошлый год более чем 1600 человек смогли воспользоваться этой программой. Все очень довольны. На этот год тоже запланировано не меньшее количество туристов “серебряного” возраста с обеих сторон для таких путешествий», — подытожил Назаров.