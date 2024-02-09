В НАТО назвали «отчаянным» положение Украины без помощи США

Как выяснила The New York Times, Белый дом ищет возможности оплатить вооружение для ВСУ без одобрения конгресса, парализованного позицией республиканцев. Администрация президента США изучает возможность использования российских активов для финансирования военных поставок Украине. Даже эти действия могут потребовать согласование конгресса, но сторонников использования денег России вместо денег США будет больше. Кроме того, обсуждается возможность схемы комплексного обмена вооружениями, как было в случае с Японией и Южной Кореей, США также могут «заставить» Европу платить.