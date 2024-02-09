ЦИК: белорусы могут проверить данные о себе в списках участковых комиссий

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Списки избирателей уже появились в участковых комиссиях, белорусы могут проверить данные о себе. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение председателя Минской городской избирательной комиссии Александра Щековича.



По словам Щековича, работа участковых избирательных комиссий начинается уже сегодня. По будням они работают с 17.00 до 19.00, в субботу — с 12.00 до 14.00. В воскресенье выходной.



Чтобы проверить свое наличие в списках, гражданин может обратиться в участковую комиссию. Необходимо взять с собой паспорт. Щекович пояснил, что уточнить информацию можно только за себя. В случае, если в данных обнаружилась ошибка, гражданин может обратиться с заявлением, чтобы ее исправили. −0-