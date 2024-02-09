Якушев выпил чаю с уральскими участниками «Игр будущего»

Встреча проходила за чашечкой чая.
Турнир, который объединит в себе формат виртуальных и реальных соревнований, стартует 21 февраля в Казани. Закончатся «Игры будущего» 3 марта. Уральский полпред Владимир Якушев посчитал важным перед началом турнира встретиться с его частниками из регионов УрФО.
«Впервые в истории классические виды спорта соединят с виртуальной и дополненной реальностью, — заявил Якушев. — Никто из вас ранее никогда не сталкивался с подобными турнирами. Но участие в “Играх Будущего” станет важным шагом в формировании инновационного формата».
Отметим, что на участие в турнире заявилось спортсмены из сотни стран. Спортивное шоу включит в себя 21 дисциплину. В частности уральцы, присутсвовашие на встрече с Якушевым, будут сражаться в дисциплине «фиджитал-единоборство» — команда Gamers of future и команда RCC. В их составе есть и представители Челябинской области. По правилам этих соревнований, им будет необходимо пройти два этапа: сразиться в игру Mortal Kombat 11 и сойтись в реальном бое по правилам Союза ММА России. Против представителей Урала в этих состязаниях выйдут представители команд из Алжира, Армении, Бахрейна, Бразилии, Египта, Иордании, США и Таджикистана.
Отметим, что документ о проведении в Казани международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в декабре прошлого года подписал президент России Владимир Путин. В соревнованиях будут применяться последние разработки в сфере киберспорта, робототехники и других современных технологий.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области выбрали лучших киберспортсменов среди студенческих отрядов.