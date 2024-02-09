Якушев выпил чаю с уральскими участниками «Игр будущего»

Отметим, что на участие в турнире заявилось спортсмены из сотни стран. Спортивное шоу включит в себя 21 дисциплину. В частности уральцы, присутсвовашие на встрече с Якушевым, будут сражаться в дисциплине «фиджитал-единоборство» — команда Gamers of future и команда RCC. В их составе есть и представители Челябинской области. По правилам этих соревнований, им будет необходимо пройти два этапа: сразиться в игру Mortal Kombat 11 и сойтись в реальном бое по правилам Союза ММА России. Против представителей Урала в этих состязаниях выйдут представители команд из Алжира, Армении, Бахрейна, Бразилии, Египта, Иордании, США и Таджикистана.