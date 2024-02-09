Школьники Владивостока написали письма бойцам СВО

В Штабе общественной поддержки Приморского края прошла акция «Письмо солдату». Добровольческое Приморское движение помощи российским военным в зоне СВО «Я-Патриот» совместно с волонтерами штаба собрали школьников из школ Владивостока и учащихся детской художественной школы № 1 для организации благотворительной акции в поддержку бойцов СВО, сообщает ИА PrimaMedia.
Руководитель штаба Наталья Войновская отметила, что это уже пятая творческая патриотическая акция в Штабе. Она рассказала, что школьники сами пишут письма солдатам, изготавливают медальоны из древесины местных деревьев, создают яркие послания карандашами и красками, делают открытки из картона и других материалов для отправки героям на фронт.
Руководитель движения «Я-Патриот» Юлия Сухова отметила, что дети пишут письма сами и с большим энтузиазмом. «Школьники всех возрастов пишут собственными словами и от души», — сказала она. «Основное содержание всех писем: “Вернитесь с победой, мы вас ждем!”.
Письма, написанные детьми 9 февраля в Штабе общественной поддержки, будут отправлены по адресу воинской части 95−498, дислоцированной на Херсонском направлении.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин отметил, что поддержка армии большинством россиян является ключом к успеху бойцов. По его словам, солдаты на фронте, ощущая эту поддержку, приобретают новые силы для выполнения тяжелейших задач.