Школьники Владивостока написали письма бойцам СВО

В Штабе общественной поддержки Приморского края прошла акция «Письмо солдату». Добровольческое Приморское движение помощи российским военным в зоне СВО «Я-Патриот» совместно с волонтерами штаба собрали школьников из школ Владивостока и учащихся детской художественной школы № 1 для организации благотворительной акции в поддержку бойцов СВО, сообщает ИА PrimaMedia.

Руководитель штаба Наталья Войновская отметила, что это уже пятая творческая патриотическая акция в Штабе. Она рассказала, что школьники сами пишут письма солдатам, изготавливают медальоны из древесины местных деревьев, создают яркие послания карандашами и красками, делают открытки из картона и других материалов для отправки героям на фронт.

Педагог художественной школы Ирина Морозова привела в Штаб не только учеников, но и двух своих дочерей. Женщина считает, что важно говорить детям о СВО, вовлекая их в диалог с военными. Он отметила, что очень важно откровенно рассказывать детям о стране и направлять их.