Что мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал жителям Новознаменского на встрече

— В рамках подпрограммы «Жилище» в марте будет заключен муниципальный контракт для строительства дороги по улице Выездной с учетом благоустройства улиц — им. Виктора Нарыкова, им. Геннадия Казаджиева, им. Анатолия Барабанова, им. Владимира Волкова, им. Георгия Жукова, — уточнил мэр Краснодара.