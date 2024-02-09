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Что мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал жителям Новознаменского на встрече

Жители поселка Новознаменского на встрече с мэром Краснодара Евгением Наумовым пожаловались на проблемы района, требующие первоочередного решения. Среди самых волнующих вопросов — состояние дорог и тротуаров, недостатки в работе ЖКХ, отсутствие социальных объектов.

О встрече с горожанами мэр рассказал на своей странице в Telegram (18+). Градоначальник отметил, что о проблемах Новознаменского в администрации города хорошо знают.

Наумов рассказал, что на территории в 2024 году будет произведен ремонт нескольких улиц, а также построены новые дороги.

— В рамках подпрограммы «Жилище» в марте будет заключен муниципальный контракт для строительства дороги по улице Выездной с учетом благоустройства улиц — им. Виктора Нарыкова, им. Геннадия Казаджиева, им. Анатолия Барабанова, им. Владимира Волкова, им. Георгия Жукова, — уточнил мэр Краснодара.

Градоначальник сообщил участникам встречи о проектировании «Восточного подъезда к городу Краснодару» и об обустройстве транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон».

Наумов заверил также, что в администрации города занимаются проработкой решения вопроса нехватки объектов сетей водоотведения, канализации и колодцев в Новознаменском.

— Уверен, что с активом этого жилого района мы услышали и, самое главное, поняли друг друга, — добавил Наумов.

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