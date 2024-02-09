Что мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал жителям Новознаменского на встрече

О встрече с горожанами мэр рассказал на своей странице в Telegram (18+). Градоначальник отметил, что о проблемах Новознаменского в администрации города хорошо знают.
Наумов рассказал, что на территории в 2024 году будет произведен ремонт нескольких улиц, а также построены новые дороги.
— В рамках подпрограммы «Жилище» в марте будет заключен муниципальный контракт для строительства дороги по улице Выездной с учетом благоустройства улиц — им. Виктора Нарыкова, им. Геннадия Казаджиева, им. Анатолия Барабанова, им. Владимира Волкова, им. Георгия Жукова, — уточнил мэр Краснодара.
Градоначальник сообщил участникам встречи о проектировании «Восточного подъезда к городу Краснодару» и об обустройстве транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон».
Наумов заверил также, что в администрации города занимаются проработкой решения вопроса нехватки объектов сетей водоотведения, канализации и колодцев в Новознаменском.
— Уверен, что с активом этого жилого района мы услышали и, самое главное, поняли друг друга, — добавил Наумов.