На старт «Лыжни России» в Челябинске выйдут Олег Матыцин и Алексей Текслер

Традиционные, уже 42-е по счету, Всероссийские массовые старты пройдут в Челябинске 10 февраля на стадионе имени Елесиной. Напомним, ранее «Лыжню России» планировали провести 2 марта.
ЗАБЕГИ 10 ФЕВРАЛЯ И 2 МАРТА.
Накануне «Лыжни России» в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) в программе «Овертайм» руководитель региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева отметила, что сроки проведения стартов были перенесены из-за проведения в Челябинской области Спартакиады сильнейших (9−18 февраля).
— Трудности были связаны с тем, что почти весь судейский корпус будет занят на площадках Спартакиады. Но этот вопрос удалось решить. На «Лыжне России» с этим не будет никаких вопросов. Но старты в 43 муниципалитетах региона, включая главные площадки в Златоусте и Магнитогорске, пройдут, как и было объявлено ранее, 2 марта, — пояснила Елена Еремеева.
Вместе с тем, руководитель дирекции рассказала, что на старт в Челябинске выйдет министр спорта России Олег Матыцин, губернатор региона Алексей Текслер (накануне они примут участие в торжественной церемонии открытия зимней Спартакиады), руководители городских ведомств, районов областного центра, депутаты. Словом, VIP-представительство будет весомым. Но главная цель и задача Всероссийской «Лыжни России», которая пройдет в 73 регионах страны — это привлечение, как можно больше числа участников самых разных возрастов.
ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО 80 ЛЕТ И СТАРШЕ.
Директор челябинской СШОР № 5 по лыжным видам спорта Владимир Воронов рассказал КП-Челябинск, что подготовка стартовой поляны и самой трассы началась еще в конце января и к забегу все будет сделано в лучшем виде.
— Старт массовых забегов «Лыжни России» пройдет на стадионе имени Елесиной с выходом на широкие просеки. Для всех участников протяженность дистанции одинаковая — два километра. А накануне, 9 февраля, спортивные забеги пройдут на лыжном стадионе «Карпов пруд». В них, в основном, примут участие воспитанники спортивных школ, профессиональные спортсмены и хорошо подготовленные лыжники. Дистанции: пять и 10 километров. 10 февраля после церемонии открытия в 9.20 по традиции пройдут детские забеги среди дошколят, в 9.30 — первый забег, в котором, скорее всего, побегут и многие VIP-персоны. Старты районов Челябинска будут продолжаться почти до 11.00 (подробнее — в «Справка “КП”). Также по традиции мы будем награждать самых юных и самых возрастных участников забегов в каждом районе. На старт выходят целыми семьями, и на финиш приходят и четырехлетние малыши. Среди самых опытных — участники 70−80 лет и старше. Наши ветераны всегда в строю, — рассказал Владимир Воронов.
МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕСТЕ.
Отметим, что победители и призеры спортивных забегов получат дипломы и Кубки Минспорта России, а также денежные призы. По традиции всем зарегистрированным участникам выдадут фирменные стартовые номера, а на финише — шапочки «Лыжни России-2024». Кстати, кто не успел зарегистрироваться на забеги на сайте Госуслуги, может это сделать в обычном офлайн-формате на старте (с 8.00). Ожидается, что в Челябинске на старт выйдет порядка 2−2,5 тысячи участников, в Челябинской области — 5−6 тысяч. 42-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в этом году посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
ВАЖНО.
10 февраля в Челябинске ожидают довольно прохладную погоду (-10..-13 градусов). Организаторы советуют одевать термобелье, не продуваемую одежду, теплые перчатки или рукавицы, теплую шапочку, носки. Лыжные ботинки должны быть «не в притирку», а с небольшим свободным пространством — чтобы оставался воздух. Лыжи можно взять напрокат на муниципальной лыжной базе (Лесопарковая, 2а) или на лыжной базе в ПКиО им. Гагарина.
СПРАВКА «КП».
Расписание Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2024» в Челябинске.
08.00 — регистрация участников.
09.00 — торжественная церемония открытия мероприятия, награждение победителей и призеров спортивных забегов на 10 км.
09.20 — старт воспитанников детских дошкольных учреждений Челябинска.
09.30 — старт 1 забега — спортивная общественность Челябинской области, жители Советского и Центрального районов Челябинска (дистанция 2 км.).
09.35 — награждение победителей и призеров спортивных забегов на 5 км.
09.50 — старт 2 забега — жители Калининского района Челябинска (дистанция 2 км).
10.10 — старт 3 забега — жители Ленинского района Челябинска (дистанция 2 км).
10.25 — старт 4 забега — жители Курчатовского района Челябинска (дистанция 2 км).
10.40 — старт 5 забега — жители Металлургического и Тракторозаводского районов Челябинска (дистанция 2 км).
КСТАТИ.
Накануне старта «Лыжни России», 9 февраля, глава Министерства спорта Олег Матыцин вместе с губернатором Алексеем Текслером открыли новое здание школы по тхэквондо «Корё». Помимо этого, планируется осмотреть спортивные объекты, возведенные в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни».