На старт «Лыжни России» в Челябинске выйдут Олег Матыцин и Алексей Текслер

— Старт массовых забегов «Лыжни России» пройдет на стадионе имени Елесиной с выходом на широкие просеки. Для всех участников протяженность дистанции одинаковая — два километра. А накануне, 9 февраля, спортивные забеги пройдут на лыжном стадионе «Карпов пруд». В них, в основном, примут участие воспитанники спортивных школ, профессиональные спортсмены и хорошо подготовленные лыжники. Дистанции: пять и 10 километров. 10 февраля после церемонии открытия в 9.20 по традиции пройдут детские забеги среди дошколят, в 9.30 — первый забег, в котором, скорее всего, побегут и многие VIP-персоны. Старты районов Челябинска будут продолжаться почти до 11.00 (подробнее — в «Справка “КП”). Также по традиции мы будем награждать самых юных и самых возрастных участников забегов в каждом районе. На старт выходят целыми семьями, и на финиш приходят и четырехлетние малыши. Среди самых опытных — участники 70−80 лет и старше. Наши ветераны всегда в строю, — рассказал Владимир Воронов.