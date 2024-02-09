Губернатор Глеб Никитин проверил ход капремонта в НОДКБ

«Для региона затраты колоссальные. После нашей встречи в 2021 году Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении финансов, уже весной 2022 года мы приступили к работам. Сейчас ремонтируем еще два корпуса и в ближайшее время возьмемся за оставшиеся пять», — отметил губернатор.