Губернатор Глеб Никитин проверил ход капремонта в НОДКБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по модернизации детской областной больницы. Новый пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
«Неделю назад сдали первый и, пожалуй, самый востребованный корпус — консультативно-диагностический центр. За 30 лет с момента постройки не было никакого ремонта. А ежедневно здесь бывают порядка 700 детей со всего региона», — написал Никитин.
Напомним, что в составе больницы 14 зданий, из них восемь требовали полной модернизации.
«Для региона затраты колоссальные. После нашей встречи в 2021 году Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении финансов, уже весной 2022 года мы приступили к работам. Сейчас ремонтируем еще два корпуса и в ближайшее время возьмемся за оставшиеся пять», — отметил губернатор.
По его словам, из прошлого в КДЦ — только панно, которое выложила семья художников Гришиных. Работу в центре перевели на единую цифровую платформу.
«Здоровье и эмоции наших детей — самое дорогое. Все эти изменения позволят повысить качество медицинской помощи, это и одна из важнейших задач нацпроекта “Здравоохранение”», — уточнил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что на территории НОДКБ и кардиоцентра планируется создать «Квартал здоровья». Пространство должно стать комфортным как для пациентов, так и для самих сотрудников.