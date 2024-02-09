В ЦИК предупредили белорусов про сверку списков избирателей с 9 февраля

В ЦИК добавили, что избиратели, желающие проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту фактического проживания, могут обратиться в указанную комиссию в период с 9 по 24 февраля 2024 года. Однако важно принимать во внимание, что гражданин может быть включен в список избирателей по месту проживания на основании паспорта гражданина Беларуси и при наличии документа, который подтверждает проживание на территории участка для голосования.