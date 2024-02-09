В ЦИК предупредили белорусов про сверку списков избирателей с 9 февраля

В Центральной избирательной комиссии проинформировали, что с 9 февраля 2024 года началась сверка списков избирателей в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, белорусы, начиная с 9 февраля, имеют право обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации для того, чтобы уточнить информацию, связанную с включением в список избирателей. Кроме того, также можно сверить правильность указанных данных.
В ЦИК добавили, что избиратели, желающие проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту фактического проживания, могут обратиться в указанную комиссию в период с 9 по 24 февраля 2024 года. Однако важно принимать во внимание, что гражданин может быть включен в список избирателей по месту проживания на основании паспорта гражданина Беларуси и при наличии документа, который подтверждает проживание на территории участка для голосования.
«В единый день голосования 25 февраля 2024 г. включение в список избирателей, не зарегистрированных на территории участка для голосования, не предусмотрено законом», — уточнили в ЦИК.
Сообщается, что участковые избирательные комиссии будут работать с 9 по 19 февраля с 17 до 19 часов. А в субботу — с 12 до 14 часов. Что касается сельской местности, то там у данных комиссий иной график работы.
Тем временем ЦИК сказал, что проживающие за границей белорусы смогут проголосовать на участке в Минске.