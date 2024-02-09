В конституции Молдавии решили прописать необратимость вступления в Евросоюз

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз раньше обозначенного срока в 2030 году. Он также подчеркнул необходимость провести в 2024 году референдум и запустить процесс переговоров.