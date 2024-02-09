Глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Минске белорусскую компанию «Амкодор»

Председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющей компании холдинга Александр Шакутин рассказал, что это будет самый современный завод, который планирует выпускать более 25 наименований продукции. Новое производство разместится в особой экономической зоне «Алга». Объем инвестиций в проект оценивается в 7,9 млрд рублей, при этом планируется закупить оборудование на 5,4 млрд рублей. Новый завод будет выпускать до 1 тыс. единиц различной техники в год, в том числе гусеничные и колесные экскаваторы, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры. На предприятии будет работать около 1 тыс. человек.
«Это будет один из самых лучших и красивых заводов и продукция будет самого высокого качества. При этом за три года, которые холдинг находится под санкциями, мы вложили 78 млн долларов в производство комплектующих. В Башкирии живут замечательные, трудолюбивые люди. В республике высокий уровень компетенции в сфере машиностроения. В планах холдинга создание в Уфе своего конструкторского бюро, которое будет заниматься проектированием новой техники. Важно отметить заинтересованность руководства Башкортостана в открытии новых производств, их внимательное отношение к инвесторам, создание комфортных условий для бизнеса. Есть команда, которая работает на развитие региона и ее будущее», — отметил Александр Шакутин.
Радий Хабиров выразил надежду, что новый завод в Башкортостане будет построен уже в этом году.
«Мы уже одно предприятие “Амкодора” открыли, там производят зерносушилки. Сейчас работаем над следующим, более сложным проектом. Это будет определённый скачок в машиностроении. Подчёркиваю, мы никогда не производили такие сложные изделия. Это будет определённое событие для нас», — рассказал Радий Хабиров ИА «Башинформ».
Справка
Холдинг «Амкодор» — одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Белоруссии и странах СНГ. Объединяет 28 юридических лиц, имеет представительство в Москве и заводы в России. Предприятия производят более 1000 товарных позиций, в том числе свыше 125 моделей и модификаций машин для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной отраслей.