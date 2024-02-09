Глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Минске белорусскую компанию «Амкодор»

«Это будет один из самых лучших и красивых заводов и продукция будет самого высокого качества. При этом за три года, которые холдинг находится под санкциями, мы вложили 78 млн долларов в производство комплектующих. В Башкирии живут замечательные, трудолюбивые люди. В республике высокий уровень компетенции в сфере машиностроения. В планах холдинга создание в Уфе своего конструкторского бюро, которое будет заниматься проектированием новой техники. Важно отметить заинтересованность руководства Башкортостана в открытии новых производств, их внимательное отношение к инвесторам, создание комфортных условий для бизнеса. Есть команда, которая работает на развитие региона и ее будущее», — отметил Александр Шакутин.