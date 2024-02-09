Провести ревизию бюджета, переписать Налоговый кодекс — задачи от премьера Казахстана

«Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца — всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами», — сказал Олжас Бектенов.