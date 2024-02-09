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Провести ревизию бюджета, переписать Налоговый кодекс — задачи от премьера Казахстана

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Новый премьер-министр дал десять дней на ревизию республиканского бюджета и месяц — на проверку бюджетов всех уровней, передает пресс-служба правительства.

Говоря о бюджете страны, новый глава Кабмина подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы — полностью исключены.

«Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца — всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами», — сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, финансовый блок правительства должен фактически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию, заявил премьер.

«Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот», — подчеркнул он.

Олжас Бектенов заявил, что в документе следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.

Премьер уверен, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу «роста», не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.