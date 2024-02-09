Общественник потребовал переодеть Родину-мать в Волгограде

«Для меня лично мать олицетворяет чистоту. А здесь люди ходят и смотрят на ее грудь. Женщина есть женщина. У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Но не нужно откровенности такой излишней», — приводят слова активиста местные издания.
Отметим, что Родина-мать регулярно становится причиной скандалов, вызванных аморальным поведением туристов. Кто-то танцевал на монументе откровенные танцы. Сегодня, например, была задержана блогер, которая на видео делала вид, что теребила соски монумента.
Расул Ахияретдинов возложил вину за такой монумент на руководство СССР, которое совершило множество ошибок, а также решил направить обращение к российским властям, которые спустя сутки после награждения получили благодарность от Рамзана Кадырова.