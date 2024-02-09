Общественник потребовал переодеть Родину-мать в Волгограде

«Для меня лично мать олицетворяет чистоту. А здесь люди ходят и смотрят на ее грудь. Женщина есть женщина. У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Но не нужно откровенности такой излишней», — приводят слова активиста местные издания.