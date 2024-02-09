В СК подтвердили задержание красноярского художника Василия Слонова

Как рассказали в СК, Василий Слонов опубликовал в соцсети изображение своей неваляшки с символикой «АУЕ»*. За это суд в ноябре 2023 года оштрафовал его на одну тысячу рублей и потребовал удалить запись. Художник этого не сделал, поэтому на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичная демонстрация символики экстремистских организаций).