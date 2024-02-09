В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

По словам главы японского МИД, «в настоящее время правительство находится не в том положении», когда оно могло бы дать конкретные ответы бывшим жителям Курильских островов, призывающим разрешить проблему с невозможностью визитов на могилы предков.
«Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора (с РФ — ред.)», — отметила она.
Камикава также добавила, что власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков.
«Существуют неотложные потребности бывших жителей, и мы настроены реагировать на это соответствующим образом, поэтому в случае с РФ мы фокусируемся на возобновлении поездок на могилы», — подчеркнула глава МИД.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.