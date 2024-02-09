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Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ», — сказал представитель Кремля.

Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.

По дипломатическим каналам никакой реакции на разговор Путина и Карлсона не поступало, добавил представитель Кремля. При этом он уточнил, что интервью и не подразумевало такой реакции.

Говоря о подготовке беседы, Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы с Кремлем. Он подчеркнул, что администрация никогда заранее вопросы не собирает.

Американский журналист минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Примерно за девять часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 70 миллионов, а в YouTube — 3,1 миллиона. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

Песков Дмитрий
Путин Владимир