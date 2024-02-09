Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным

«Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ», — сказал представитель Кремля.