Молдова не выставит на приватизацию Moldtelecom — глава АПС

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. ГП Moldtelecom не может быть выставлено на приватизацию, поскольку является стратегическим предприятием. Об этом заявил директор Агентства публичной собственности (АПС) Роман Кожухарь. Этим он опроверг свое высказывание, сделанное на прошедшем в понедельник бизнес-форуме.
«Хочу внести ясность. Moldtelecom — это стратегическое предприятие, которое останется в государственной собственности. Но правда и то, что нам нужно привлекать инвестиции в Moldtelecom… Мы проведем анализ, как можно привлечь инвестиции в это предприятие. Оно должно развиваться, оно на втором месте в своей сфере деятельности и имеет огромный потенциал для роста», — заявил Кожухарь.
Он также сообщил, что АПС в декабре 2023 года составило список из 238 предприятий, в которых участвует государство, и распределило их на три группы: те, которые останутся в госсобственности, стратегические организации, которые необходимо развивать и те, что должны быть реорганизованы.