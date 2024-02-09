Молдова не выставит на приватизацию Moldtelecom — глава АПС

«Хочу внести ясность. Moldtelecom — это стратегическое предприятие, которое останется в государственной собственности. Но правда и то, что нам нужно привлекать инвестиции в Moldtelecom… Мы проведем анализ, как можно привлечь инвестиции в это предприятие. Оно должно развиваться, оно на втором месте в своей сфере деятельности и имеет огромный потенциал для роста», — заявил Кожухарь.