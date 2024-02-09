Раис РТ и министр науки и высшего образования России посетили Институт истории им. Ш. Марджани

Раис РТ Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетили сегодня Институт истории им. Ш. Марджани. Глава Минобрнауки РФ прибыл в столицу Татарстана для участия в торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.
Институт был создан в 1996 году и является ведущим научно-исследовательским центром в области изучения истории татар и Татарстана, истории Евразии и тюрко-татарской цивилизации. В состав института входят 10 научных подразделений: центры исследований Золотой Орды и татарских ханств, истории и теории национального образования, отделы новой истории, новейшей истории, этнологических исследований, истории Поволжья и Приуралья, истории религий и общественной мысли, информационных технологий, Крымский и Северо-Западный научные центры.
Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, в Кабинете Министров РТ Ириной Гусевой. На встрече обсуждались ключевые аспекты развития местного самоуправления в регионе.