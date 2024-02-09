The Economist сообщил о риске непонимания Зеленским новой реальности в конфликте с Россией

Описывая то, как росло раздражение между Зеленским и ушедшим главкомом Валерием Залужным, издание пишет, что политические трения — логичная вещь в политической атмосфере, находящейся под постоянным прессингом от боевых действий. «К сожалению, политика на Украине не похожа на политику в Вашингтоне или Париже. Это неприкрытое состязание за ресурсы и власть, финансируемое олигархами и группировками, а в эти дни — и иностранными донорами. На Западе идеи часто идут на втором месте, на Украине они часто отсутствуют вовсе», — говорится в статье.