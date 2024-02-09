В ГИБДД Башкирии напомнили водителям о нововведениях в ПДД

«Без автомобиля можно остаться при повторном пьяном вождении лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (264.1 УК РФ); повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за эти же нарушения (264.2 УК РФ); вождении лицом, лишённым водительских прав и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение (264.3 УК РФ), — пояснил спикер. — Важная особенность конфискации автомобиля заключается в том, что она возможна только на основании обвинительного приговора суда. ГИБДД оформляет материалы дела о нарушении и передает в органы дознания. В результате судебного заседания, если водитель признается виновным в совершении преступления, оформляются документы на конфискацию автомобиля. Впоследствии автомобиль изымается судебными приставами. Избежать конфискации невозможно».