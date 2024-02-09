В ГИБДД Башкирии напомнили водителям о нововведениях в ПДД

«В декабре прошлого года приняли несколько изменений. Так, срок действия удостоверений, который истекает или истек в 2024 и 2025 годах, автоматически продлили на три года. Расширили круг лиц, которые могут управлять некоторыми самоходными машинами. Внедорожными мототранспортными средствами (снегоходами, квадроциклами) можно управлять, если есть водительское удостоверение с категорией “А” или подкатегорией “В1” с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Водители с удостоверением с категориями “В”, “С” и “D” могут управлять такими транспортными средствами, если получили их временно, например, взяли напрокат», — сказал руководитель ГИБДД по РБ.
Он добавил, что с 1 апреля 2024 года меняются правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
«Тем, кто не сдал экзамен три и более раз, увеличили сроки пересдачи. Сделать очередную попытку можно в промежутке от шести до девяти месяцев с момента последнего экзамена. Правило касается как теоретического, так и практического экзамена», — сообщил Владимир Севастьянов.
Также с 12 декабря 2023 года внесены изменения в постановление пленума Верховного суда РФ, которыми ввели возможность конфискации машин злостных нарушителей ПДД, то есть принудительного безвозмездного изъятия и обращения его в собственность государства.
«Без автомобиля можно остаться при повторном пьяном вождении лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (264.1 УК РФ); повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за эти же нарушения (264.2 УК РФ); вождении лицом, лишённым водительских прав и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение (264.3 УК РФ), — пояснил спикер. — Важная особенность конфискации автомобиля заключается в том, что она возможна только на основании обвинительного приговора суда. ГИБДД оформляет материалы дела о нарушении и передает в органы дознания. В результате судебного заседания, если водитель признается виновным в совершении преступления, оформляются документы на конфискацию автомобиля. Впоследствии автомобиль изымается судебными приставами. Избежать конфискации невозможно».