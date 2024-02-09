Кардинально реформировать систему обязательного медстрахования поручил премьер Казахстана

АЛМАТЫ, 9 фев — Sputnik. Казахстанская система обязательного социального медицинского страхования нуждается в серьезном переформатировании, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время совещания по вопросам реализации поручений Токаева. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
«Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках — недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности», — сказал премьер-министр.
В сообщении отмечается, что Бектенов также дал конкретные поручения по:
проведению цифровой трансформации,
развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей,
реализации нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения»,
реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.
Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач", — отметил Олжас Бектенов.
По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту. Премьер заявил, что министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне.
Ранее сообщалось, что премьер-министр дал десять дней на ревизию республиканского бюджета и месяц — на проверку бюджетов всех уровней.
Кроме того, финансовый блок правительства должен фактически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию, заявил премьер.