Алексей Орлов рассказал, когда появится новый участок супернабережной Исети в Екатеринбурге

Градоначальник рассказал, что в текущем году в рамках первого этапа работ по благоустройству будет облагорожен левый берег реки. На участке протяженностью 660 м будут высажены деревья, кустарники, появятся цветники. В планах — обустройство амфитеатра, детских площадок и рекреации для спокойного отдыха. Правый берег на этом отрезке закончат благоустраивать к ноябрю 2025 года.