Алексей Орлов рассказал, когда появится новый участок супернабережной Исети в Екатеринбурге

Градоначальник рассказал, что в текущем году в рамках первого этапа работ по благоустройству будет облагорожен левый берег реки. На участке протяженностью 660 м будут высажены деревья, кустарники, появятся цветники. В планах — обустройство амфитеатра, детских площадок и рекреации для спокойного отдыха. Правый берег на этом отрезке закончат благоустраивать к ноябрю 2025 года.
«А уже к середине августа этого года горожане смогут оценить преобразившийся Литературный квартал. Там будут устроены тротуары, запланировано озеленение территории, монтаж систем наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале.
Напомним, летом 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил суперпроект благоустройства набережной Исети. По завершении должна получиться территория длиной 32 км, где можно отдыхать, гулять, общаться, любоваться, размышлять и заниматься спортом. Концепцию набережной обсудили и в «Совете неравнодушных горожан».