Интервью Карлсону, «Яндекс» и смена главкома ВСУ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле, он проводит встречи и совещания непубличного характера.
«В течение пары часов» глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
«Готовимся поздравлять завтра всех наших дипломатов [с профессиональным праздником]».
Об итогах интервью Карлсону
«За последние три-четыре дня мы получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ». «Мы признательны этим зарубежным СМИ за интерес к нашему президенту». «Все эти заявки будем иметь в виду на будущее».
Вопросы интервью не согласовывались заранее: «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем».
На вопрос, что думает Путин о Карлсоне: «Думает, что это американский журналист, который взял у него интервью».
О реакции на Западе
«Никакой истерики и паники [на Западе после интервью Путина] мы не видим». «Они будут очень внимательно изучать это интервью».
Эмоциональная реакция некоторых западных журналистов связана с профессиональной ревностью, видно «профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Такеру Карлсону». «Там есть свой раскол» — «по критериям поддержки одной или другой партии».
«Интервью не подразумевает какую-то реакцию по дипломатическим каналам». «Никаких официальных контактов не было».
Об адресатах интервью
«Для нас всегда самое главное — это реакция наших людей». «Самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью».
«Путин высказывает и свое мировоззрение, и свое видение причин нынешней стадии [развития ситуации в мире] и перспектив». «Многое, понятно, западным читателям будет сложно понять. Там все равно есть специалисты, там есть специалисты и по нашей стране, для которых это будет очень важно и очень интересно».
Нам хотелось бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились и там с этим интервью главы нашего государства.
Об упомянутом борце с террористом
Песков не стал пояснять, о ком говорил Путин в контексте возможных договоренностей по обмену обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. «Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что хотел сказать».
О смене командования ВСУ
«Мы не думаем, что это (смена командования ВС Украины — прим. ТАСС) факторы, которые могут изменить ход спецоперации». «Она будет продолжаться до достижения целей».
О докладе правозащитников
Human Rights Watch сообщает в докладе, что в ходе боев за Мариуполь погибли около 8 тыс. гражданских. «Мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию».
«Очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину».
О встрече с Кудриным
Кремль не комментирует, была ли встреча Путина и Алексея Кудрина в 2022 году ключевой для решения о разделе «Яндекса». «Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню. Я лишь могу подтвердить, что, действительно, встречи Путина с Кудриным имели место».
Об исторических документах
«Президент досконально исторические документы предпочитает изучать именно в первоисточнике».
Песков не уточнил, на какие именно документы ссылался в интервью Карлсону Путин: «Наши архивы содержат большое количество документов, в том числе документы, которые были вывезены из Германии после акта о капитуляции».