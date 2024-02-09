Интервью Карлсону, «Яндекс» и смена главкома ВСУ. Темы брифинга Пескова

«Путин высказывает и свое мировоззрение, и свое видение причин нынешней стадии [развития ситуации в мире] и перспектив». «Многое, понятно, западным читателям будет сложно понять. Там все равно есть специалисты, там есть специалисты и по нашей стране, для которых это будет очень важно и очень интересно».