«Изолировать Россию не удалось». Западные СМИ об интервью Путина Карлсону

Пристальное внимание американских СМИ — таких как Washington Post и New York Daily News — привлекло заявление президента РФ о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, обвиняемом в России в шпионаже. Путин, говоря о возможности его освобождения, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты. При этом он отметил, что спецслужбы РФ и США обсуждают этот вопрос, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия.