«Изолировать Россию не удалось». Западные СМИ об интервью Путина Карлсону

Издания также отмечают, что это интервью подчеркнуло «тактическую уверенность» Путина в критический для Украины момент, когда Киев столкнулся с серьезными проблемами на поле боя, а вопрос с помощью США завис в конгрессе.
Дружеский тон
Американское издание Wall Street Journal обращает внимание на то, что Карлсон стал первым иностранным журналистом, который смог взять интервью у Путина с начала спецоперации на Украине. Немецкая газета Handelsblatt в свою очередь пишет, что это интервью «ждали с напряжением».
Это мнение разделяет и британская Times. Она также подчеркивает, что Путин в ходе беседы временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью.
Испанское агентство EFE отмечает, что интервью на всем протяжении походило в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалось смехом.
Легкость и уверенность
Американский журнал Rolling Stone полагает, что Путин в ходе беседы задавал тон.
Как отмечает журнал, президент РФ «мало где уступил при ответе на прямые вопросы и, казалось, контролировал тон и темп разговора с самого начала».
Газета New York Times также пишет, что интервью Путина подчеркнуло его «тактическую уверенность» в чувствительный момент — Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики.
Быть услышанным в США и укрепить позиции в России
Washington Post пишет, что интервью с Карлсоном дало Путину возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.
«Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев блокировать американскую помощь Украине», — отмечает издание.
Французская газета Parisien подчеркивает, что это интервью появилось в то время, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины.
Wall Street Journal также полагает, что это интервью дает Путину возможность «укрепить свой авторитет внутри страны» и продемонстрировать, что он «может быть услышан на Западе» в преддверии президентских выборов в России.
Обратили внимание
Ряд СМИ отметили, что заметная часть интервью была посвящена экскурсу в историю. Издание Daily Beast назвало «уроки истории» одной из излюбленных тактик Путина. Handelsblatt также отмечает, что президент РФ вел разговор об истории уверенно.
Испанские газеты Mundo и ABC особое внимание обратили на то, что Путин в ходе интервью исключил идею «вторжения» в Польшу или страны Балтии. Этой теме они посвятили отдельные статьи.
Пристальное внимание американских СМИ — таких как Washington Post и New York Daily News — привлекло заявление президента РФ о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, обвиняемом в России в шпионаже. Путин, говоря о возможности его освобождения, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты. При этом он отметил, что спецслужбы РФ и США обсуждают этот вопрос, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно уже набрало более 100 миллионов просмотров в соцсети Х. Утром в пятницу полный текст был опубликован на сайте Кремля.
Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер это отрицает.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она «никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская». По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.