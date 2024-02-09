Радий Хабиров: Для Башкирии Беларусь — главный деловой партнёр

«Два лидера наших государств в исключительно дружеских, доверительных отношениях. Наши народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость. У нас схожая история, традиции, образ мыслей. Безусловно, мы должны сотрудничать и двигаться вперед. Благодаря поддержке руководства Беларуси, мы буквально эти три-четыре года занимались тем, что формировали структуру более глубокой кооперации отношений. Это очень простая история, логистико-транспортная. Мы с Романом Александровичем обсуждали в ходе наших первых встреч, что должен быть рейс. Мы его сделали. Понимаем, что раз в неделю мало, сделаем два раза в неделю, три. Если надо, будем субсидировать какое-то время», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что в Минске открыто представительство Башкортостана в составе представительства Российской Федерации, и оно эффективно работает.
"Конечно, наши визиты, которые мы организовываем постоянно с вашей и нашей стороны, являются очень важным дополнением этой работы. Именно государственные органы открывают для бизнеса наиболее удобные и надежные врата. Это очень важно.
Наши отношения носят очень ответственный характер. То, о чём мы договариваемся с белорусской стороной, сразу закладывается в дорожную карту, которую мы очень внимательно смотрим, там есть ответственные, контрольные сроки и очень строго контролируется со стороны кабинета министров Беларуси и с нашей стороны. Что интересно, в этой карте уже под 100 пунктов. Из этих 100 пунктов уже 40% выполнено, и мы будем двигаться дальше.
Уважаемый Роман Александрович, мне очень понравилось, как вы сказали — надо уже искать что-то новое. Помните, мы с вами в ходе вашего последнего визита обсуждали, мы на самом деле многое уже сделали. Мы уже переходим от того, что мы называем простым товарооборотом, к более глубокой интеграции. И мы очень рады, что бизнес Беларуси принимает уже участие, инвестирует в Башкортостан. И мы тоже хотим инвестировать в Республику Беларусь и понимаем, какие здесь замечательные перспективы. Мы расширяем наше сотрудничество. Сейчас это не только машиностроение, мы пошли гораздо дальше. Это и аграрно-промышленный комплекс, мы с радостью видим, что возникают производственные отношения глубокие в сфере нефтехимии, что немаловажно для обеих государств и стран.
Мы видим Беларусь, подчёркиваю, как нашего главного партнёра. Мы хотим с вами вести не только экономические отношения, мы смотрим гораздо шире. И для нас очень важны социальные, гуманитарные, культурные отношения", — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона рассказал, что в рамках проекта «Башкирское долголетие. Беларусь» в прошлом году Беларусь посетило более 1600 наших ветеранов.
«Вы знаете, самые лучшие отзывы. Они приехали отсюда счастливыми. Спасибо вам за это большое. Спасибо за гостеприимство, что наших ветеранов так тепло принимаете. И эту программу мы будем развивать. В то же время эта программа ведь и экономический характер носит. Приехали наши туристы, они что-то покупают, останавливаются в санаториях. Мы это будем развивать. Мне кажется, это очень важно, и по мере возможностей нашей республики мы будем увеличивать количество и по ситуации будем смотреть логистику. Но мы смотрим дальше. Мы бы хотели, чтобы сюда приезжали наши школьники. Это тоже большая туристическая программа, но она бы носила ещё и патриотический характер. Чтобы наши дети видели, что такое война, какие последствия. Также мы хотим, чтобы и белорусы узнали Башкортостан, у нас есть что показать. Поэтому сейчас ведётся интенсивная работа туроператоров по организации путешествий туристов из Белоруссии. Полагаю, что такая практика также будет интересна», — отметил Радий Хабиров.
Руководитель Башкортостана поблагодарил премьер-министра Беларуси Романа Головченко за эффективную работу всей команды правительства.
«Каждый вопрос, который мы поднимаем, каждое решение, которое нужно принять, проходит очень быстро, и мы с белорусами здесь очень плотно работаем. Мы видим очень много перспектив. Уже наметился ряд планов. Сегодня пройдёт подписание соглашений с несколькими крупными компаниями. У нас со стороны Башкортостана растёт интерес взаимодействия и ведения внешнеэкономической деятельности с компаниями из Белоруссии. Я уверен — эта история будет продолжаться и развиваться. Поэтому я хочу поблагодарить вас, наши белорусские братья, дорогие наши белорусские коллеги», — подытожил Радий Хабиров.