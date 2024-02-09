Радий Хабиров: Для Башкирии Беларусь — главный деловой партнёр

«Вы знаете, самые лучшие отзывы. Они приехали отсюда счастливыми. Спасибо вам за это большое. Спасибо за гостеприимство, что наших ветеранов так тепло принимаете. И эту программу мы будем развивать. В то же время эта программа ведь и экономический характер носит. Приехали наши туристы, они что-то покупают, останавливаются в санаториях. Мы это будем развивать. Мне кажется, это очень важно, и по мере возможностей нашей республики мы будем увеличивать количество и по ситуации будем смотреть логистику. Но мы смотрим дальше. Мы бы хотели, чтобы сюда приезжали наши школьники. Это тоже большая туристическая программа, но она бы носила ещё и патриотический характер. Чтобы наши дети видели, что такое война, какие последствия. Также мы хотим, чтобы и белорусы узнали Башкортостан, у нас есть что показать. Поэтому сейчас ведётся интенсивная работа туроператоров по организации путешествий туристов из Белоруссии. Полагаю, что такая практика также будет интересна», — отметил Радий Хабиров.