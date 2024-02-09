Экс-мэр Краснодара Первышов высказался по поводу интервью Путина Карлсону

Бывший мэр Краснодара, депутат Государственной Думы РФ Евгений Первышов в Telegram (18+) высказал свое мнение о нашумевшем интервью, которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Первышова, ответы главы России на вопросы известного американца помогут гражданам Европы и Америки узнать о причинах и целях СВО.
Депутат Госдумы уточнил, что смотрел интервью, как и миллионы людей во всем мире.
— Горжусь нашим Президентом. Получился честный и открытый разговор, а главное — направленный на установление мира. Мира на общих принципах равенства государств и уважения их истории, — написал в Telegram Первышов.
Экс-мэр Краснодара подчеркнул, что встреча с американским журналистом для главы России стала шагом к регулированию международного кризиса, который способен развиваться по опасному сценарию. Первышов выразил надежду, что многие жители европейских стран и США, благодаря интервью, увидят ситуацию на Украине с другой точки зрения.
Напомним, 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Число посмотревших беседу с Президентом России достигло десятков миллионов человек и множится с каждым часом.