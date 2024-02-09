Экс-мэр Краснодара Первышов высказался по поводу интервью Путина Карлсону

Экс-мэр Краснодара подчеркнул, что встреча с американским журналистом для главы России стала шагом к регулированию международного кризиса, который способен развиваться по опасному сценарию. Первышов выразил надежду, что многие жители европейских стран и США, благодаря интервью, увидят ситуацию на Украине с другой точки зрения.