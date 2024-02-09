Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ

Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине ему дали прозвища «Мясник» и «Генерал200».
«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — написал Сырский.
Новый главком также выразил надежду на продолжение международной помощи. «На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Быстрое, рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики», — написал Сырский.
Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы в пятницу ранее сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.