Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ

Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине ему дали прозвища «Мясник» и «Генерал200».