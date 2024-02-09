Житель Кинельского района освобожден из украинского плена

«Его жена обратилась к нам за помощью в октябре 2023 года. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны страны нами на постоянной основе велась работа по освобождению военнослужащего из плена. Только вчера утром его супруга вновь была у нас на приеме в Государственном фонде “Защитники Отечества”, который мы проводили совместно с первым заместителем прокурора Самарской области, заместителем военного прокурора Самарского гарнизона и руководителем фонда, помогали ей решить накопившиеся вопросы, и буквально через несколько часов пришла эта радостная весть!», — говорится в сообщении.