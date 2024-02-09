Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет технологический суверенитет РФ, скорейшее достижение которого реализуется через подготовку кадров в вузе, сообщили в пресс-службе университета.
Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших в России, в этом году отмечается его 300-летие.
«Мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, в котором старейший университет нашей страны отмечает именно сегодня свое 300-летие. Это очень символично, поскольку президент нашей страны Владимир Путин поручил обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. Самолет, на котором размещен логотип университета, олицетворяет собой как раз достижение этого суверенитета — оно реализуется во многом благодаря тому, что в Санкт-Петербурге готовятся специалисты и создаются научные открытия и технологии, позволяющие делать наш самолет полностью импортозамещенным», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Он отметил, что Минпромторг и Минобрнауки в рамках проекта по самолетостроению работают над обеспечением промышленности кадрами и технологиями, чтобы в России летали на отечественных самолетах.
В презентации самолета приняли участие также ректор СПбГУ Николай Кропачев и генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург.
«Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие обучающиеся и сотрудники университета. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании», — уточнили в сообщении.