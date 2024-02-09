Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet

«Мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, в котором старейший университет нашей страны отмечает именно сегодня свое 300-летие. Это очень символично, поскольку президент нашей страны Владимир Путин поручил обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. Самолет, на котором размещен логотип университета, олицетворяет собой как раз достижение этого суверенитета — оно реализуется во многом благодаря тому, что в Санкт-Петербурге готовятся специалисты и создаются научные открытия и технологии, позволяющие делать наш самолет полностью импортозамещенным», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.