Додон призвал жителей Молдавии не участвовать в референдуме о членстве в ЕС

КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал жителей страны бойкотировать референдум по вступлению в ЕС, чтобы он провалился из-за низкой явки.
Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума.
«Этот референдум — попытка еще раз ввести в заблуждение наших сограждан, чтобы они забыли о проблемах, созданных Майей Санду и так называемыми “хорошими людьми” в “хорошие времена”. Мы призываем не участвовать в этом политическом мероприятии Майи Санду, потому что в противном случае будет обеспечена явка, при которой Санду нарисует любой, нужный ей результат», — написал Додон. Он считает, что люди должны проголосовать на выборах президента, но при этом не брать бюллетень для участия в референдуме.
Согласно конституции, минимальный порог явки на референдумах составляет всего треть от общего числа избирателей. Если на референдум придут всего 33% избирателей, то это уже обеспечит его признание, хотя бы половина из них должна поддержать вступление в ЕС. Фактически, конституция может быть изменена голосами всего 16,5% от общего числа избирателей.
Несмотря на критику власти Санду, возглавляемая Додоном Партия социалистов создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам прошедших в ноябре местных выборов. В ответ на это политисполком партии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.