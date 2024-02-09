В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони

Анатолий Федорович Кони руководил расследованием многих крупных уголовных дел. Широкую известность он получил благодаря ораторским способностям и убедительной аргументации. На судебных заседаниях с участием Кони залы всегда были заполнены до отказа, его речи печатались в газетах. В 1902 и 1903 годах Кони был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1907—1917 годах был членом Госсовета Российской империи, затем преподавал в Петроградском университете. Кони обладал незаурядными способностями не только в сфере юриспруденции, ораторского искусства, но и литературы. Он собирал свою библиотеку, пополняя ее редкими изданиями, юридической литературой и документами, а также книгами друзей, был глубоким знатоком русской словесности. Его работы всегда имели богатую библиографическую основу, а сама библиотека Кони включала не только профессиональную литературу, но и художественные произведения с автографами и дарственными надписями великих русских писателей.