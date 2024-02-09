Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу

КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Молдавия начала технический этап присоединения к Евросоюзу, заявила в пятницу вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.
Молдавии объявили, что будет создан еще один государственный институт — Бюро по европейской интеграции, которое будет заниматься переговорами по вступлению страны в Евросоюз. Ведомство возглавила бывший госсекретарь МИД Кристина Герасимова.
«Седьмого февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны. Этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации исторического решения Европейского Совета от декабря — оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС», — заявила Герасимова на брифинге по итогам ее первого визита в ЕС.
По ее словам, это длительный процесс, требующий усилий и специализированной экспертизы в разных областях.
«Двадцать первого — двадцать второго февраля мы возвращаемся в Брюссель для первого анализа законодательства ЕС в области юстиции и основных прав. Первая глава, с которой мы начинаем оценку, — это юстиция. Здесь начинаются и заканчиваются переговоры о присоединении», — заявила вице-премьер.
Герасимова пояснила, что от успехов Молдавии в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.