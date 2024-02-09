В Сенате приняли закон о ратификации Конвенции МОТ об охране заработной платы

В сообщении пресс-службы Сената отмечается, что утверждение данного документа создаст дополнительные гарантии защиты прав трудящихся и будет способствовать улучшению национальной системы охраны труда. Ожидаемые результаты от ратификации документа, а также механизмы его последующей имплементации обсуждались в январе этого года..